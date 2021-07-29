7月29日凌晨，新冠疫情上海醫療救治專家組組長張文宏在微博發布《南京疫情促使全國經受壓力測試，為未來疫情防控提供更多思考》一文指出，在這次南京疫情中，中國疫苗保護作用再次被關注。

張文宏表示，像這次南京，上次廣州，都有人在注射疫苗後感染。但如果不打疫苗，感染的人數可能會更多。到底疫苗作用如何，最終需要真實世界的防控數據。

中國（科興）疫苗有沒有效果？張文宏指出，最近在智利完成的滅活疫苗上市後的持續觀察，在醫學上稱之為真實世界研究，數據在國際最著名的醫學雜誌，新英格蘭雜誌上發表。這是一次比較硬碰硬的測試。智利評估了今年2月2日到5月1日在全國大規模疫苗接種中國滅活疫苗人群疫苗的保護力，該隊列包含列1020萬智利人口，在2劑接種的人群中，中國滅活疫苗對預防新冠感染的有效性為65.9％ ，預防患者的住院率保護力87.5％ (95％ CI86.7-88.2)，預防ICU入住率的保護力為 90.3％，對死亡的保護力為 86.3％。智利疫苗接種的結果表明中國滅活疫苗對新冠的重症化、住院和死亡的預防具有較高的有效率。如果以減緩傳播和降低病死率作為目標，可以承擔一定的保護，「但是作為清零和根除疾病流行，可能是目前疫苗不能達到的目標。」

這些數據可以告訴我們，未來哪怕我們每個人都打了疫苗，新冠仍然會流行，不過流行的程度會降低，病死率可以降低。開放後還會有人感染，未來各國均要面對的是疫苗降低了病死率與疾病的傳播，但是非常重要的還有市民的防控意識，國家的公共衛生體系（包括醫院和疾控）的力量，才能最終達到與病毒的和諧共處。

張文宏說，目前英國和以色列的疫苗接種率都接近了70％，近期放開後，出現了感染人數的明顯上升，但是這種發病率的上升不再造成醫療資源的擠兌，該病的病死率也從去年最高的18％，降至最近一周的0.1％。這個水平是接近流感的病死率水平。未來通過疫苗接種，仍然不能完全控制疫情的持續和反覆，但如果在全面放開後病死率降至流感的水平，那麼就可以消除該病毒流行帶來的嚴重後果，或者說將新冠的危害通過疫苗接種，在短期內通過人群免疫力的建立，降低至季節性流感的水平。人類如果沒有疫苗，也會通過逐漸建立群體免疫，學會與這樣的病毒相處，但是需要數十年的時間，同時要付出大量的代價。