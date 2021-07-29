編按：陽明再度關禁閉，今(29日)起至8月11日止列為處置股票，約每20分鐘撮合一次，也禁止當沖交易。貨櫃三雄萬海周三盤中殺破200元大關，尾盤買單湧入急拉攻上漲停，收在225.9元，長榮也翻紅，收漲近4%至131.5元；陽明表現相對弱勢，終場下跌3.6%、收在118元。

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周一(26日)長榮、陽明、萬海三檔股票收盤，已全數淪陷在大戶成本頸線的關鍵價位之下，其實已意味短線市場大資金的表態退出。不僅是7月底最後兩個交易日，後續即便進入8月份，長榮、陽明、萬海的股價若無法出現有效買盤，讓股價分別拉回到148元、146元與246元之上來整理，恐怕將讓三檔股票進入一段整理期。不僅任何拉抬或漲停，只要收盤不足以站上關鍵價皆視為弱勢，操作應以收回資金(棄船逃生)為先。以技術線型「調整周期至與大盤同步」來思考，或許接下來的8月、9月，貨櫃三雄洗籌打底的位置，也許會在市場普遍預期之外的半年線(120MA)扣抵值。

就整體融資維持率的變化來觀察，近期每每在航運股遭市場摜壓的時刻，盤後即會看到大盤融資維持率同步獲得洗理。截至本周7月27日為止，貨櫃三雄的自高點回跌的過程，其實已讓大盤的融資維持率下降了18.91%。若以去年3月19日波段低點8523最低融資維持率122.5%為參考，或許第三季行情在上沖下洗的動盪之中，大盤融資維持率累積洗理的幅度若能達到30%、甚至40%，勢必將對短線股價周期需要調整的航運類股帶來加持。

至於周三(28日)盤中打跌停1分鐘，最後卻得不到買盤支援、獨自收黑的陽明，周四已無法避免再度被證交所列入處置，市場當沖受限且需全額交割，雖不利交易資金活絡，但或許在浮額有機會得到清洗的當下，貨櫃三雄是否能夠快速調整股價周期，陽明反而是觀察指標。

(本文作者為摩爾投顧分析師陳俊言)

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