因應新冠疫情百業蕭條，繼振興3倍券後，近來傳出行政院研擬將發「5倍券」，有鑑於之前3倍券使用上多所限制，不少民眾反映，為何不乾脆發現金？前立委孫大千也直言民進黨政府「是笨蛋」，台灣人民現在需要的是現金，而不是振興券。

孫大千今(29)日在臉書發文指出，紓困的目的是為了解決生活困境，而不是為了振興內需經濟。因為目的不同，當然藥方也不相同。在過去第一波本土疫情來襲時，各行各業都遭受到了極大的衝擊，許多台灣人民因為失去工作機會，導致收入銳減，無法支應家庭開銷，因此陷入生活困境。所以，政府當然應該以即時到位的方式普發現金，讓受困民眾得以支付房租、水電費及採購食品，維持生計。

孫大千直言民進黨政府還想發振興券實在是太蠢，民眾需要的是現金。(圖翻射自孫大千臉書)

孫大千表示，振興券的目的在於刺激消費，振興經濟，所以在設計上會防止民眾用於支付費用，或者直接存款。發放振興券不但沒有辦法解台灣人民的燃眉之急，更極有可能因為鼓勵大眾進行消費，造成了大規模的群聚，而違反了政府不斷呼籲「降級不解封，盡量避免社交活動」的防疫政策。

如今民進黨政府竟然還不斷為過去的三倍券自吹自擂，沾沾自喜，自以為振興券就像是萬靈丹一樣可以治百病，孫大千批：因為政府太蠢，所以人民太苦！