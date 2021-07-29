美股周三漲跌互見，台股今(29日)開盤上漲81.36點，以17216.58點開出，陽明今起第二次列入處置股票，開盤上漲3元，以121元開出，漲幅2.54%，長榮、萬海都開高，漲逾3%，台積電、聯電等電子權值股都走揚，指數開高走高，一度報17288.28點，漲逾150點。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)周三(28日)在聯邦公開市場委員會(FOMC)會議後表示，聯準會距離考慮升息還有一段時間，美股漲跌互見，道瓊工業指數收盤下跌127.59點，跌幅0.36%，收在34930.93點，標普500指數下跌0.82點，跌幅0.02%，收在4400.64點，那斯達克指數上漲102.01點，跌幅0.7%，收在14762.58點。台積電ADR收盤上漲1.35%，聯電ADR則漲了2.6%。

台股28日開低走低，盤中一度重挫逾370點，失守萬七大關與16900點，電傳金全面下挫，終場指數下跌134點，收在17135點，成交值5554億元，三大法人同步賣超，外資及陸資賣超220.15億元最多，投信賣超12.75億元，自營商賣超5.99億元，合計賣超238.89億元。

法人表示，上市指數跌破季線，但有基本面支撐，從外銷訂單表現來看，能見度至少可以看到9月，短期將呈現震盪格局，可多留意營收創新高、高殖利率，以及本益比仍相對偏低，法人買超以及籌碼面偏多個股。