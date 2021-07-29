指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

疫苗不夠陳時中怪地方打太快 柯文哲嗆：叫他自己來打！

中央近期已開放第4輪疫苗預約接種，各縣市分配不足，嘉義市因此緊急關閉疫苗預約平台、新北市8月1日到4日暫停施打，衛福部長陳時中昨(28日)說「量都可接得上來，但看起來大家施打速度都非常快」。藥師林士峰則是直言，「打得快也怪地方，打得慢也怪地方，指揮官真好當，能言善道就好。」

新北市長侯友宜昨表示，希望中央未來疫苗分配估算要精準、妥善處理，避免疫苗數量不足，民眾預約打不到情何以堪。副市長劉和然則指出，第四輪的AZ疫苗8月4日才會分配到新北市，因沒有疫苗，新北市8月1日到4日暫停施打。對此，陳時中昨回應，「這一次預約的比前兩輪來的踴躍，本來量應該接得上來，但看起來大家施打速度都非常快，但是我們才剛進一批疫苗，一周會封緘完畢，會盡量滿足」。

對此，林士峰昨晚在臉書寫下，「ㄜ...我說那個3+11用嘴負責的男人，打得快也怪地方，打得慢也怪地方，指揮官真好當，能言善道就好」；他認為，疫苗的調撥不就是指揮中心的工作嗎？前一陣子甚至還傳出莫德納有過期風險的時候，根據統計國內有將近9成的人都有施打莫德納的意願，「到底要有多無能，才會調撥到疫苗一下可能過期，一下銜接不上」。

林士峰更在文末用Hashtag寫下，「國民黨做錯大家罵、民進黨做錯罵大家」。對此有網友留言表示，「本來家人這星期已約要打的，結果疫苗分配的不夠，這週無法打。」