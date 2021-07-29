桌球天后福原愛與江宏傑5年婚姻日前宣布告終，先前媒體報導，兩人結婚時共同持有高雄百坪豪宅，加上車位等，粗估總價逾4600萬元，離婚後房產成了大問題，傳聞江宏傑已決定將高雄豪宅賣出。對此，昨(28日)日媒又曝江宏傑賣房之因與始終過不去的格差婚有關，指他因經濟差異無法買下福原愛所持有的另一半房產，才決定賣出。

福原愛今年初因東奧回到日本，兩人婚變就此傳開，福原愛先是單方面宣布要回日本生活，接著又被拍到和高帥男旅行，江宏傑之後心死決定訴請離婚，外界原本推估跨國離婚案進行速度慢，但兩人才花了數月就共同宣布已經正式離婚，未來將共同監護兩個小孩。

福原愛、江宏傑結婚前就被日媒唱衰格差婚。（圖／中時資料照片）

福原愛與江宏傑婚前就被日本媒體唱衰經濟能力天差地遠，並表示兩人光是年收入就相差37倍，不看好格差婚。如今離婚，昨《週刊女性》引述知情人描述，稱兩個小孩其實已經習慣住在高雄豪宅，但因憑江宏傑收入無法買下福原愛所持有的另一半房產，才不得不搬家，江宏傑更選擇搬回新竹老家附近，以便未來工作時方便請親人幫忙照顧孩子。

另一方面，福原愛26日以奧運桌球球評身分久違現身螢光幕，所轉播的中日桌球比賽最後由日本勝出，引來部分媒體讚揚她是「勝利女神」，還有媒體形容她恢復單身後變得更美，引來網友批判是「造神文」、「還是無法忘記她沒離婚跟別人約會的報導」，另外也有人看膩兩人家醜的新聞，直言：「無論如何我為孩子們感到難過」、「離婚是兩個人的事，其他人安靜就可以，我厭倦了看他們的新聞」。