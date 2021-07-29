女警李育萱在派出所附近發現女子的身影，主動上前表明警察的身分，並輕聲地與女子攀談安撫情緒。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

27歲的朱女因罹患有思覺失調病史，情緒不穩。日前早上步行外出後即未返家，引起家人擔心其安危。第四分局大墩派出所員警獲報，立馬將訊息廣發單位群組，就女子的特徵、穿著詳細記載；女警李育萱下班騎車行經大墩路171號前，眼尖發現該女子蹤影，立即通報線上巡邏警網協助載送朱女平安返家。

警方指出，朱父稱女兒患有思覺失調的疾病，雖有接受治療，但近期未按時服藥情緒不穩，日前早上9時許，因細故兩人發生口角，女兒未攜帶手機負氣離家，擔心女兒安危，趕忙跑到派出所請求員警幫忙。

大墩派出所準備下班的女警李育萱聽聞後，想到自己也身為人母，對於家屬的心情更感同身受，一方面安撫家屬情緒，一方面記下女子的面貌特徵，返家騎車途中一路幫忙找尋；幸運地在派出所附近發現女子的身影，主動上前表明警察的身分，並輕聲地與女子攀談安撫情緒。

警方表示，待巡邏同仁到場，一同將女子平安送返家，原本在家焦急等候的家屬，看到女兒在員警陪同下返家，為員警尋人展現出高效率深表感激。大墩所長葉信良表示，警察服務不休假，李員雖適逢下班時段，仍與同仁及時尋獲失蹤女子，視民如親表現，足堪表率。