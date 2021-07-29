高雄市新興分局27日下午連續接獲兩家銀行通報，分別有兩名婦女及退休女教師，急赴銀行取款，欲匯鉅款給美國男網友以及投資公司，員警獲報後兩頭燒，分別趕赴銀行勸阻，經過苦口婆心勸說，才打醒兩名女子為愛情麵包的白日夢。

2女為「愛情與麵包」奔銀行匯款，警1小時內說破嘴全攔下。(戴志揚翻攝)

2女為「愛情與麵包」奔銀行匯款，警1小時內說破嘴全攔下。(戴志揚翻攝)

中央流行疫情指揮中心宣布7月27日針對疫情降至二級警戒，但仍有許多管制措施，部分民眾仍維持居家防疫生活，也因此在家使用網路的時間也因此增加，新興警分局打擊詐騙不因疫情趨緩而降級，在日前（27）日下午，1個小時內就攔阻了兩件民眾因上網遇到以「網路交友」、「提供投資管道」手法詐騙案件，幸銀行行員機警察覺有異聯繫轄區派出所警員前往勸阻，及時遏止詐騙集團的惡行，守住市民的財產。

新興分局27日下午就接獲轄區兩間銀行通報疑有民眾遭詐，分別是在15時許由前金區某銀行通報，表示有一名戴姓婦人前往臨櫃欲匯款8000美金，前金所警員柯宗廷、李天恩立即趕到現場關懷詢問，得知戴姓婦人係在LINE通訊軟體上結交一名在美國的男子。

兩人聊天互有好感便以「老公老婆」互稱，不久後對方便予以情緒勒索，表示若有愛他就匯款到指定帳戶，以讓他能夠飛去台灣見面。員警接獲通報到場苦口婆心勸導，先是告知婦人在網路上交友要謹慎，若有涉及金錢更應提防，以防在對方獲取金錢後隨即封鎖，屆時損失就無法追討；待警方再查證婦人所稱要匯入的海外帳戶，果不其然亦是被警示過的人頭帳戶，戴姓婦人使恍然大悟。

另有一件則在16時許，新興區某銀行報案，有一名退休女教師也正在匯款，中正所警員陳照方、卓恩立即趕到現場關懷詢問，張女表示在LINE通訊軟體加入一個「高投國際」的股票投資群組，該群組提供股票投資訊息以取信投資人。

張婦稱突有一名自稱該公司服務專員私訊要求張婦至銀行調高匯款額度，並要求照指示將欲購買股票的款項匯入指定帳戶，銀行行員察覺有異，便請警方到場協助，中正所員警到場協助查詢，竟赫然發現在「165全民反詐騙網站」內假投資詐騙的案例中，已有被害人遭婦人所稱的「高投國際」詐騙，張婦這時才恍然大悟，驚呼差點被騙，幸有警方以及行員及時勸阻。

新興分局分局長戴台捷再次呼籲疫情期間民眾上網時間增加，但無論是網路交友或是線上投資皆要留心，多方查證對方所說的內容是否屬實，尤其涉及金錢交易更要謹慎，謹記不要貿然匯款或操作ATM，若有疑慮也可撥打165求證，便能守護自身財產。