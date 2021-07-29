周三美股三大指數漲跌互見，標普500指數幾近收平，但脫離了盤中低點。聯準會表示美國經濟的復甦態勢不變，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）則在會後表示，美國央行距離考慮升息還有一段長路要走。

周三收盤，道瓊工業指數跌127.59點或0.36%，為34,930.93點。標普500指數跌0.82點或0.02%，為4,400.64點。那斯達克指數漲102.01點或0.7%，為14,762.58點。

標普500指數11大類股漲跌互見，必需消費品類股跌0.86%，跌幅最大，其次為公用事業股跌0.69%和地產股跌0.63%。

能源股指數收漲0.97%，表現最佳，其次為通訊服務股漲0.76%。標普科技股指數小跌0.1%。

在聯準會發布政策聲明後的記者會上，鮑爾表示，在聯準會收回2020年春季為對抗疫情衝擊而實施的支持措施之前，美國的就業市場仍有一些需要補強之處。

投資顧問公司Alan B. Lancz & Associates總裁Alan Lancz表示，現在對市場最正面的事，可能是距離升息的時候仍然遙遠。

就在聯準會發布聲明後不久，標普500指數即扭轉小跌走勢，儘管終場仍以微跌作收。

投資人擔心通膨持續升高和新冠病毒確診數激增會如何影響聯準會激勵措施開始退場的計畫。

周三聯準會決策委員會通過隔夜基準利率維持於近零水準不變，而每月購債的計畫亦維持不變，該央行並在會後重申，通膨升高仍是「暫時性因素」所致。

FL Putnam Investment Management投資組合經理Ellen Hazen表示，聯準會本來有機會暗示他們將變得更為「鷹派」，但他們選擇不這麼做，最重要的是，他們是可預測的，且仍將如此。

個股方面，谷歌母公司Alphabet大漲3.18%，收在2,721.88美元，創下歷史新高。受惠於廣告業務強勁增長，該公司上季獲利創史上新高。

科技巨頭蘋果示警營收增長將放緩，股價下挫1.2%，使美股承壓。受惠於iPhone手機銷售強勁，蘋果上季業績表現亮眼，但該公司在法說會上表示，已經對Mac和iPad銷售能力造成影響的全球晶片短缺問題將開始影響iPhone生產，蘋果的營收增長力道恐將放緩。

微軟小跌0.1%，儘管在強勁的雲端服務事業增長帶動下，其上季營收獲利均超出華爾街預期。

受惠於飛機交付量反彈，波音上季由虧轉盈，為2019年第三季以來首度實現獲利，股價大漲近4.2%。