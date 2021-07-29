奧運會史上曾經出現不少兄弟齊心聯手抗敵的精采故事，然而這次東京奧運卻出現兄弟鬩牆對決的有趣故事。現年31歲的哥哥里昂海沃德代表紐西蘭參加曲棍球比賽，28日和28歲弟弟傑瑞米海沃德領軍的澳洲隊展開廝殺，這是奧運史上第一次兄弟對決戲碼，最終弟弟技高一籌，澳洲隊4比2擊敗紐西蘭，而這也成為奧運史上經典畫面。

這對兄弟都是在澳洲伯斯長大，母親出生於紐西蘭達尼丁，也是曲棍球選手，曾在澳洲打過職業賽。2014年起里昂擔任澳洲隊守門員，2018年被紐西蘭挖腳，此後代表紐西蘭征戰國際賽事。

弟弟傑瑞米是澳洲隊後衛，雖然兄弟倆在球場上並沒有對話，而且傑瑞米還發動攻勢，可惜被里昂擋了下來。即便澳洲最終贏得比賽勝利，但仍無損兩兄弟情誼。

里昂賽後表示，「你能想像嗎？這種感覺很奇妙也很好笑，我們從小就開始競爭，不論是板球或是曲棍球總是如此，傑瑞米從我手中進了4球，不過這次我擋下了他的球。」

傑瑞米則透露，「哥哥教會我很多東西，同時也曾經在球場上狠狠地修理我，我們感情非常好，總有一天我會超越他的。」

兩兄弟入代表不同國家參加奧運會，而且還同場較勁，父母親到底會支持誰呢？傑瑞米打趣說，「他們目前已有1勝，但同時也獲得1敗，我想他們最想要的是平手吧！不論如何，我想他們的心中應是無比驕傲才對。」