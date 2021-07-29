臉書28日公布上季（4到6月）營收年增56％至290.8億美元，獲利103.9億美元更較去年同期增加1倍，超越分析師預期，主因是去年以來疫情造就的網路需求持續推動臉書線上廣告營收成長。

然而，臉書28日預警下半年營收成長減速，導致公司股價在盤後下跌超過3％。過去3個月來臉書股價漲幅22％，超越標普500指數的5％漲幅。

臉書先前已曾多次警告，蘋果新版iOS作業系統修改隱私設定將嚴重打擊臉書廣告營收。臉書28日再度表示，線上廣告營收在本季將受到更顯著衝擊，因為越來越多iOS用戶完成系統升級。