一份早前針對六都市長施政滿意度民調今天公布，新北市長侯友宜橫掃千軍，以高達81.5%的滿意度居第一，台北市長柯文哲滿意度則為44.4%最後。但此民調進行時間為今年3到4月疫情爆發前進行，而5月因疫情爆發，市長施政滿意度與防疫成效高度相關，多位市長在5月後各項民調都大幅躍升，另有市長則下降，但唯獨侯友宜始終第一。不過，網友對這份「舊民調」紛感不解，直言：這有用？

批踢踢鄉民今在政黑板分享《遠見》今公布3、4月在三級警戒前的「縣市長施政滿意度調查」結果，本來調查應於6月公布，但因5月爆發新冠本土疫情，全台進入三級警戒，《遠見》認為當時縣市治理應以防疫為第一優先，因此延後至今才揭曉成績。

其中在六都市長執政滿意度方面，侯友宜施政分數為76.9，滿意度破8成，不滿意度為6.5%；柯文哲施政分數為61.8分，滿意度為44.4%，不滿意度為40.3%；桃園市長鄭文燦施政分數為77.1分，滿意度為79.6%，不滿意度為9.4%；台中市長盧秀燕施政分數為67.7分，滿意度為59.1%，不滿意度為23.6%；台南市長黃偉哲施政分數為72.8分，滿意度為74%，不滿意度為11.4%。

而高雄市長陳其邁去年因為補選而未列入評分，這次《遠見》公布陳其邁執政將屆一年的表現，市民給陳其邁的施政分數為67.9分，滿意度為62.8%，不滿意度為22.7%。《遠見》直言，高雄人檢視標準更高於以往，陳其邁沒有任何蜜月期。

高雄市長陳其邁。（本報資料照片）

《遠見》民調於110年3月2日至4月16日執行，成功訪問14321位全台22縣市民眾，其中六都設籍居民以市內電話及手機進行，各完成市內電話約550份、手機電話約150份。

不過，上述民調是在三級警戒前所做的民調，5月疫情爆發後，六都市長在防疫中的表現讓其支持度產生不小變化，據台灣民意基金會本月27日最新防疫表現民調結果，侯友宜拿下50.3％第一，柯文哲30.4％居次，接著是陳其邁29.4％、盧秀燕25.3％、鄭文燦12.3％，黃偉哲9.4％。此外，疫情爆發後其它相關六都首長民調，也都與台灣民意基金會的調查結果，呈現類似趨勢。

而批踢踢網友對於今天公布的該民調結果，也有些討論，有網友表示，「疫情前的資料沒什麼作用了」、「現在都快八月了，拿一個三四月的調查，這效率」、「那時候還沒諾富特事件，現在放出來真聰明」、「因為這是三四月的調查啊孩子」、「鄭文燦不可能吧」。