【愛傳媒黃珊珊專欄】在疫情期間，我們每天都透過大量的篩檢，來找出潛藏的可能確診者，除了針對熱區而設立的篩檢站以及各大醫院的篩檢站外，為了提高機動性，和病毒賽跑，6月底開始，大家或許能在路上看見這台沒有乘客的巴士，他就是台北獨家的行動篩檢巴士。

行動篩檢巴士主要負責兩類任務：

常態服務

依據中央規定，6月27日開始，入境旅客於檢疫所、防疫旅館隔離者及居家檢疫者，在14天隔離期滿前必須二採，PCR結果為陰性才能解除隔離。

特殊專案

松山户政事務所櫃檯員工確診案，立即拉車至區政大樓，三小時內完成約300人採檢。

這一個月以來行動篩檢巴士共出動了390趟次，篩檢超過8千人，第一輛加強版行動篩檢巴士也開始上路服務，車上就裝有電腦設備，以及負壓篩檢空間，檢疫程序都可一條龍式的在巴士上完成！相當便利。

今後這些行動篩檢巴士將會更快速、更安全的抵達任務地點，謝謝他們成為台北市的行動守衛者！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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