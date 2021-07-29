土耳其2019冠狀病毒疾病確診病例於伊斯蘭教宰牲節期間激增，從7月初防疫大解禁時單日約5000例，昨天飆升至近2萬2300例。衛生部長克扎表示，染疫病患中，87%沒有接種疫苗。

土耳其7月起幾乎解除對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而實施的所有防疫措施，2日至5日連續4天新增病例數皆低於5000例。但是17日至25日伊斯蘭教宰牲節假期確診病例數再度激增，自22日起病例數一路陡升，23日超過1萬例、昨天更飆破2萬例。

衛生部昨晚公布疫情通報顯示，過去24小時新增2萬2291例、76例病歿。衛生部3日起不再公布累計病例和死亡數。據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計顯示，土耳其累計有566萬469起病例、5萬1224例病故。

克扎（Fahrettin Koca）昨晚在衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會議後記者會中說：「當前活躍病例中，完全接種疫苗而感染者不到5%。87%住院病患尚未完全接種疫苗。」

據衛生部今天凌晨公布的及時資訊顯示，土耳其逾8300萬人口中已有6990萬7544人至少接種一劑2019冠狀病毒疾病疫苗，其中2525萬7990人完成兩劑施打。

針對近日病例飆升，克扎歸咎民眾於宰牲節9天假期間沒有遵守防疫守則。土耳其上一次出現單日逾2萬2000起確診病例為5月6日。

克扎表示，變種病毒影響日益顯著，打亂當局針對達成群體免疫所作規劃，升高防疫風險。土耳其目前不需要恢復防疫禁令，但是他警告，民眾應該接種疫苗並且遵守防疫規定。若疫情繼續升溫，當局仍有可能全面恢復防疫限制。