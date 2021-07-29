力旺(3529)旗下熵碼科技PUFiot瞄準資安商機，並因應未來大量物聯網裝置的安全需求，熵碼科技協助聯網裝置符合最新FIDO標準規範，為業者帶來更多國際商機。

根據Gartner預測，到2029年全球將有超過150億個物聯網設備投入使用，這為各行各業提高效率以及產業創新增加了莫大的機會，全球各大IC設計公司也都積極投入此領域的晶片開發。

然而，IoT產品上網之安全性問題卻仍層出不窮，FIDO Alliance(線上快速身分識別聯盟)提出的FDO架構正是為了解決連網安全問題，而熵碼科技率先提出滿足FDO標準的產品PUFiot，以PUF作為裝置識別，是幫助物聯網設備開發製造商打造符合FDO標準之物聯網產品的極佳方案。

FIDOAlliance為全球指標性的非營利組織，主要在匯集全球專家共同制定開放、可擴展、可互通的技術規範，從而減少以密碼來驗證用戶身分的依賴。FIDO聯盟會長、神盾副總張心玲表示，因應未來大量物聯網裝置的安全需求，熵碼迅速推出符合FIDO FDO規範的解決方案，此首發技術將有效助益FIDO與熵碼雙方，並為業者帶來更多可預見的國際商機，期許未來有更多的廠商加入FIDO台灣友善生態系。

熵碼科技執行副總楊青松表示，利用晶片指紋產生原生密鑰以及ID可以實現5G、AIoT應用所需的大量零接觸元件部署，滿足IoT裝置安全連網，並協助雲端應用，達成零信任的雲端應用安全架構。

針對期望符合FDO標準規範的物聯網裝置，若能在晶片上導入熵碼科技所開發的PUFiot，將能帶來三大好處，首先，熵碼科技的PUFiot，結合母公司力旺所研發的NeoPUF晶片指紋做為晶片識別信任根基，能應用於產生裝置認證需要的ID與公私鑰。免去從外部注入密鑰的步驟，不僅能有效減少潛在安全漏洞、防止惡意人為操作，同時也縮短了生產流程、降低生產成本；再者，利用PUFiot內的安全OTP儲存產品機密訊息，避免把機密訊息存放在晶片外較不安全的閃存記憶體上；最後，PUFiot內建經NIST認證的對稱/非對稱式的硬體加密引擎，客戶可以依需求挑選客製化的演算法組合，以協助執行FDO和進階雲端應用服務所需的所有安全功能。