東京奧運賽事如火如荼展開，台灣在本屆奧運累積的獎牌已創史上新高，不只民眾為選手感到喜悅驕傲，政治人物也爭先恐後在臉書上恭賀選手，卻因此鬧出不少笑話。基進黨立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤先後打錯選手名字，民進黨立委陳亭妃搞錯選手賽程，國民黨立委馬文君更稱莊智淵為「羽球教父」，網友罵聲不斷，讓這些出包的政治人物都聲量大漲。

連選手名字都寫錯！吳思瑤、陳柏惟挨轟「沾光也不做功課」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察近三日在東京奧運「蹭出問題」的政治人物聲量，吳思瑤以5947筆網路聲量居首，7月27日「舉重女神」郭婞淳打破奧運紀錄並榮獲金牌，吳思瑤在臉書製作圖卡祝賀，沒想到圖卡印著郭婞淳照片，卻大大地寫著「陳玟卉金牌」，遭到全民圍剿「沾光也不做功課」。吳思瑤28日受訪時落淚向選手致歉，並承諾「再錯切腹」，再度挨轟「作秀」。

聲量第二高的政治人物為同樣寫錯選手名字的陳柏惟，聲量共4167筆，7月26日桌球好手林昀儒、鄭怡靜勇奪奧運銅牌，陳柏惟當天卻在臉書寫下「我們恭喜林昀儒、蘇怡靜獲得桌球混雙銅牌」，將鄭怡靜名字誤植為蘇怡靜，陳柏惟事後致歉、更正，並表示等鄭怡靜回國後要送花道歉。

陳亭妃稱鄭怡靜賽事已結束 馬文君叫莊智淵「羽球教父」網傻眼

陳亭妃近三日總聲量則有2075筆，林昀儒、鄭怡靜獲銅牌後，陳亭妃7月27日於臉書發文批評台南市政府放棄這些奧運好手，不料卻在留言區與網友互動時，爆出一句「怡靜本屆的賽事都結束了」，由於鄭怡靜8月2日還有一場比賽，網友看了都非常傻眼。

馬文君原本在奧運期間聲量並不高，但「桌球教父」莊智淵在16強賽落敗後，臉書湧入大批民眾留言為莊智淵加油打氣，馬文君28日當天也藉機感謝莊智淵，沒想到卻稱他為「羽球教父」，使馬文君近三日聲量飆破千筆。事後馬文君正式在臉書道歉，承諾未來會更加注意臉書發言的準確性。政治人物原本想藉恭喜選手表達自己對奧運的參與，不過若是發文出錯，甚至寫錯選手的名字，反而可能產生反效果，引起國人的不滿。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月26日至2021年07月28日下午2時。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳柏惟、吳思瑤、陳亭妃、馬文君』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。