外拍系列總是永遠都看不夠，有時候會看到許多網美在業配，雖然大家明知道是業配，但總是會忍不住再給他多看兩眼，甚至是點開內文來看新的，這全都是因為那位網美夠吸引人或是照片夠吸引人才會發生的事情吧！不然早就大家都開始接業配了，BEEMEN要找業配對象當然也要好一點的是不是，各位廠商要先看到我們，我們就要先來介紹一位業配女神「nini」總是會忍不住想多看兩眼呢。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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清新鄰家妹「Nini」封面的照片看到根本會直接噴鼻血，低胸爆乳原來是可以這麼搶鏡的！網友驚見都直接戀愛，難怪大家都愛不釋手，說她代言什麼都好，都給我來一份拉！一身纖細的腰圍、修長雪白的美腿、傲人的胸前渾圓，要臉蛋有臉蛋、要身材有身材，根本挑不出她的缺點，被她直挺挺地看著反而會害羞，連同身為女生的蜂編都忍不住想問吃什麼可以跟她一樣，直接跪求配方！

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(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)