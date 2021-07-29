因應新冠疫情百業蕭條，近來傳出行政院研擬將複製上次3倍券的經驗，再發「5倍券」，有鑑於之前3倍券使用上多所限制，不少民眾反映為何不乾脆發現金？宅神朱學恒也狠酸，我們政府簡直有「印刷術的瘋狂愛好者」，永遠不發現金，死也要印X倍券。

行政院對於振興方案，可能將比照三倍券，將振興券分別以紙本以及數位兩種版本來發行，而因為當初三倍卻多數國人都是以實體紙本券為大宗，今年為了讓民眾多使用數位板振興券，有機會推出更多的優惠來吸引民眾使用。

但對於這次民進黨政府又要發放振興券，讓許多民眾相當困惑，直言上次的3倍券在實際使用上還是有許多不方便的地方，認為這次政府如果想要紓解疫情對民生的影響，應該要乾脆一點發現金比較有效。

對此，宅神朱學恒也在臉書指出，現在的民進黨政府裡頭簡直就是有一個「印刷術的瘋狂愛好者」，永遠不打算要發現金，死都要印X倍券！許多網友也在該文底下留言討論表示「發現金直接入帳，他們沒得上下其手啊」、「簡單的事情複雜化，這樣才能有所操作的空間」、「印刷才有『商機』啊」、「執意發劵，居心叵測」、「卷的成本不能問，不然就是居心叵測」。