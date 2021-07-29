這年頭越來越多女生開始自創服飾品牌，當起老闆娘，如果長得正又有好身材，便能成為「最佳活招牌」吸引客人的目光。在網路上擁有 10 萬粉絲的 JKF 女郎「艾咪」就是其中之一，憑藉一對「F 罩杯」上圍，累積大批網友追蹤！

身為性感內衣品牌「Sexy Attitude」的老闆娘，艾咪經常在網路上分享自家服飾的實穿照，身處防疫期間，她外出時也會以各種「遮臉不遮胸」的穿搭現身，大曬深不見底的 F 級事業線，一張張爆乳辣照也讓網友們看得小鹿亂撞，直呼：「這車頭燈太兇」、「我先刷一下鼻血」、「外出時#口罩戴好& #奶罩穿好！」、「奶奶好」…

除了老闆娘、模特兒工作外，她同時還是一位「秘書」，擁有斜槓身份的她，自認屬於悶騷型的女生，雖然看起來很精明，其實個性還挺迷糊，散發十足反差感。

雖然一直以來，許多人都是因為她的「巨大車頭燈」而追蹤她，但艾咪過去曾表示，覺得自己最性感的部位還有臀型又挺又翹的「屁股」；而最性感的瞬間則是「笑起來的時候」。

身高 154 公分的艾咪，總能靠著電力十足的大眼、存在感 100% 的豪乳，以及火辣穿搭來展現自己的優勢，因此，就算個子比別人嬌小，也照樣能散發出強大的女王氣場！

(本文由 JKF 提供)