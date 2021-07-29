印度的社交商務新創截至今年為止已經募集了超過5.54億美金的融資，其金額已經是去年的七倍以上，而且是從2015年以來的新高。

來自 Venture Intelligence 的數據顯示，截至7月16日，印度社群商務新創公司今年截至為止的融資額為5.54億美元，比去年增長了7倍，是2015年以來的最高水平。

社群商務將打開二級和三級供應商市場，進入大型電商平台目前還沒有做到的快速消費品和雜貨中的低利潤品類，有助於提振整體電商行業。專家和投資者將此行業視為社群商務的延伸。

電子商務在Covid-19大流行的成功消除了投資者可能有對社會化電子商務領域的疑慮，DealShare的創始人之一Sourjyendu Medda表示。該公司最近完成了由總部位於紐約的風險基金 Tiger Global 領投的 1.44 億美元融資。

「他們（Tiger Global）關於社交商務是該國電子商務的增長引擎以及電子商務是陽光行業的論點是非常可信的。」Medda說。

專家表示，除了人口統計數據的數位化和採用率增加外，社交商務近年來變得更加結構化。

他們補充說，該行業受益於一系列圍繞發現和物流效率的工具，這使得為提供低利潤類別成為可能。

「社交商務正在將印度的電子商務領域擴展到現有市場的客戶之外，這些客戶能夠解決結構化類別以及我們稱之為印度 1.0 用戶的問題。」Elevation Capital 副總裁 Akarsh Shrivastava 表示。Elevation Capital 也有投資商業獨角獸 Meesho 和 CityMall。

「總體而言，雖然傳統電子商務將繼續保持良好的規模，但以社會為主導的模式將顯著擴大影響範圍，」Shrivastava 補充道，Vidit Aatrey 的聯合創始人兼首席執行官在最近的一次採訪中表示。

當 Meesho 在2016年首次尋求籌集資金時，許多投資者嘲笑將資金投入一個平台的想法，該平台使人們能夠通過社交媒體網絡 WhatsApp 和 Facebook 進行銷售。

截止到2021年，該公司以21億美元的估值籌集了3億美元，由 SoftBank Vision Fund 2領投。

「下一波增長將超越第一集供應商，首批一億名消費者和社交商務模式正在實現這一目標。我認為這引起了投資者們對該行業們絕大部分的興趣。」Aatrey 說，並補充說現在近 80% 的訂單來自印度二級供應商及鄰近的城市。

本月早些時候，沃爾瑪旗下的 Flipkart 推出了一個社交商務平台Shopsy，讓個人和小企業通過 WhatsApp 等平台成為其網絡上商品的經銷商。

專家表示，電子商務公司將在已經獲得客戶的情況下，尋求建立強大的社交商務渠道以擴大影響範圍。

安永印度電子商務和消費互聯網合夥人兼印度領導人 Ankur Pahwa 表示，隨著大型電子商務參與者的進入，社交商務領域的進一步整合和融資即將到來。

「除了規模和規模的某個點之外，您將需要其中一些市場才能增加消費者基礎，」Pahwa 說，指的是電子商務參與者的進入。

資料來源：The Economic Today

除了融資熱潮外，該行業最近幾個月也出現了一些收購。

谷歌的 YouTube 本週早些時候收購了視頻購物應用程序simsim，而 Shop101 最近被移動廣告服務平台 InMobi 收購。

【信任是關鍵】

在印度，經銷商模式—社區影響者在各自的社區中策劃和銷售產品—取得了最大的成功。

新創公司正在提供激勵獎勵措施並花費大量資源來培訓這些微型影響者以推動銷售。

例如，TRELL已經了訓練5000位影響者，並給出了最低收益保證，以確保它們會繼續發揮影響力。

「鑑於社交商務的發展階段，經銷商的相關性仍將繼續增長，儘管會有並行增長的替代模式，如直播，”貝恩公司印度合夥人兼第一作者 Radhika Sridharan 說。去年發布的一份報告——商業的未來——社交商務的興起。

Elevation Capital 副總裁 Amit Aggarwal 表示，影響者主導的模式與創作者經濟的興起密切相關，未來將出現「更深入地利用經銷商來產生需求並為客戶提供精選選擇的新模式」。

該公司表示，DealShare 擁有超過 30000 家經銷商，他們為需求產生支付 1% 至 2% 的費用，並為最後一英里交付支付額外的 5% 的手續費。

【電子商務公司的下一步】

通訊軟體和社交應用程式被視為社交商務平台的支點，因為平台及其經銷商使用它們來推動銷售。

投資者和專家表示，隨著社交商務平台的不斷擴大，未來可能會有所不同。

「印度的社交商務仍在不斷發展，大多數社交商務仍然由個人賣家和買家通過 Facebook 和 WhatsApp 進行交易。然而，隨著社交商務規模的擴大，這個生態系統將發展並變得更加標準化，並開始類似於印度有組織的平台電子商務。」Bain & Co的 Sridharan表示。

Elevation 的 Shrivastava 表示，以可擴展的方式為這些賣家解決發現問題的平台，啟用聊天機器人和影片等信任標記，具有巨大的潛力。

「我認為今年會是你看到社交商務達到某種飛快的速度擴展的一年。總括來說，商業的採用和接受度非常高。而且我認為人們已經接受了這社交商務平台的價值。」安永印度的 Pahwa 說。

編譯：Fang Hsuan Hsu 核稿：William Lin 資料來源：The Economic Times

原文來自 TBE 科技東西