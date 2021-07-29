美國聯準會為期兩天的利率決策會議告一段落，會後宣布利率政策維持不變，將繼續執行寬鬆貨幣政策。不過，聯準會透露經濟與就業持續走強的說法，被外界認為，是在暗示縮減購債的時間點已經接近了。

CNBC報導，針對目前的經濟現況，聯準會表示，「由於疫苗接種率大幅提升，加上強而有力的政策支持下，整體經濟活動和就業狀況繼續增強，受疫情影響最嚴重的產業已經有所改善，但距離完全恢復還有一段差距。」

聯準會再次重申沒有馬上調升利率的想法，且通膨上升是暫時的，並不是目前最需要考量的風險。不過聯準會在聲明中透露就業與通膨目標已取得「進展」，被認為是暗示離縮減購債的時間接近，市場更預測在今年年末或2022年初就會執行。

金融服務集團PNC首席經濟學家Gus Faucher表示，「聯準會縮減購債已進入倒數計時的階段。」目前聯準會每個月花費1200億美元購買債券，其中800億美元是購買美國國債，另外400億美元則是購買房貸抵押債券。

若聯準會決定縮減購債規模，國債會是最早進行調整的選項，主席Jerome Powell說：「房貸抵押債券的影響較小，因此我傾向先縮減國債的購買量，以接近所希望達成的效果。」

聯準會的最新說法出爐後，美股並未出現劇烈波動，四大指數漲跌互見，道瓊下跌127.59點（或0.36%）收在34930.93點，那斯達克指數漲102.01點（或0.7%），收在14762.58點，標普500指數下挫0.82點（或0.02%），收在4400.64點，費城半導體漲56.48點（或1.76%）收在3272.45點。