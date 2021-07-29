中央流行疫情指揮中心宣布，27日起至29日12時止，開放38歲以上民眾預約接種疫苗；預約選項包括AZ、莫德納、高端三種疫苗。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗表示，截至發文時間28日約下午1點半，有近4萬人「只登記高端疫苗」（約占0.5%），對這些人他只有「真心佩服」4個字，也希望他們打得開心多留幾劑國際疫苗給國人。網友則回應：「登記了也不一定會去打高端的啊。」這則留言獲得不少人按讚。

楊植斗28日在臉書發文表示，高端開放預約後，有將近4萬人只登記高端(約占0.5%，僅為發文當時之數據)，對於這些人，他是真心佩服，因為他們貫徹了信仰，並用自己的身體實踐，比那些滿嘴挺高端卻早就打完國際疫苗的偽君子強多了。

楊植斗坦言：「多一個人打高端，就少一個人跟老百姓搶國際疫苗。」楊強調，對高端的支持者來說，我們的苦勸是沒有用的，不如放寬心，他們愛打就去打吧。「希望他們打得開心、愉快，多留幾劑國際疫苗給國人，讚啦！」

此文一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「登記了也不一定會去打高端的啊」、「還以為會有817萬人登記打高端哩」、「我是一個陰謀論者。如果玩過股票的人就知道，股市裏面的作手，已經在市場買進股票，再來就是發布利多消息，讓市場跟進，坐收漁利」、「我覺得，故意放出消息，讓一些不明究裡的人跟進，似乎才是這則新聞的目的。還是等真正施打高端疫苗之後有多少人才能做論斷」。另依29日上午最新統計，僅登記打高端者已超過前述數字。