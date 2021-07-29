官洩 解放軍航母「海4代」艦載機基本確定？

解放軍正快馬加鞭打造003型航母，華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的專家根據江南造船廠最新衛星圖像認為，這艘新航母年內就可望下水。隨著003型航母即將完成，中方也加緊在研製新型航母艦載機，不斷有消息盛傳，改裝升級的FC-31將上003型航母。

據東方網報導，航空工業官方微信號消息顯示，由工信部工業文化發展中心、陝文投集團，航空工業和上海尚世影業等共同打造，展現新中國航空工業70年發展歷程的《逐夢藍天》影片即將在央視1套黃金檔播出。

分析指出，在航空工業配發的《逐夢藍天》宣傳海報中，再次出現了殲-31和隱形無人機的身影。儘管FC-31一直被網友稱為殲-31，但解放軍尚未正式授予編號，所謂的「殲-31」只是俗稱。嚴格來說，FC-31仍是沈飛自籌資金研製的技術驗證機。

關於解放軍下一代艦載戰機究竟會是殲-20，還是FC-31，一直是網友爭論不休的話題，支持殲-20的人認為，它技術成熟性能先進，而挺FC-31的人則認為，這款戰機佈局緊湊，並有殲-15的經驗可循。

不過， FC-31戰機2012年10月成功首飛，要比殲-20晚了1年。而殲-20首飛後，才花了6年，便已裝備解放軍，至今已經列裝了多支英雄部隊。相對的，FC-31首飛至今，除了2014年高調亮相珠海航展之後，曾長期陷入沉寂，處境一度十分尷尬。

然而，到了2016年底，後掠垂尾、切尖翼面翼尖的FC-31戰機2.0版不僅首飛，還提升到主流5代戰機的水準，如機長由16.8米增為17.3米，而最大起飛重量則由25噸增為28噸，作戰半徑也由1200公里增至1250公里。當然，要能對抗世上主流第5代戰機，也是中方下一代航母艦載機必須達到的條件。

2020年以來，有關FC-31的消息愈來愈多，各方逐漸開始認為，FC-31將會轉正，成為解放軍航母下一代艦載機。2020年4月，網路上曾傳出灰色塗裝的FC-31照片，一改先前黑色塗裝，或是黃綠色原型的造型。

到了2020年5月時，網路上又曝光了FC-31的最新照片，只見它頭部的大型空速管已經不見。這意味收集基本飛行資料的工作已經完成，進入下一個試飛階段，以驗證航電，武器或其他關鍵技術。

據央視國防頻道《國防軍事早報》去年6月報導，中方海軍2020年度招募海軍飛行員工作正式開始。而在海軍配發的招飛宣傳影片中，疑似第四代艦載機「官洩」，出現了酷似艦載版FC-31「鶻鷹」的圖像。

值得一提的是，今年以來，航空工業在多次官方海報中，也都出現了FC-31的身影，而這也意味著它「海4代」的身份基本確定。