東奧體操男子個人全能決賽於昨（28日）結束，中國大陸選手肖若騰表現穩定本有望奪金，卻被裁判扣0.3分輸給日本選手橋本大輝，不僅讓陸網非常不滿，男星黃子韜也罕動怒，特地PO文罵裁判「選擇性眼瞎」。

25歲中國大陸體操選手肖若騰表現穩定，單槓難度得到難度分6分、完成分8.366分，卻被扣了0.3分，六個項目總合88.065分將金牌拱手讓給總分88.465的日本選手橋本大輝。雖然進行申訴，但沒有通過，確定摘銀。

消息傳出後，引起大批陸網友不滿，氣得狂轟日本「那塊金牌拿得心安嗎」、「本屆奧運會最讓我感動的，不是那些未得獎牌仍然拚搏的運動員，而是那些雙目失明依然堅守在崗位的裁判」甚至連過往歷史恩怨都拿出來鞭，死守螢幕觀戰的黃子韜也一樣滿肚怨氣，在微博PO文：「這都什麼玩意兒，選擇性眼瞎！」並附上一個怒到臉部脹紅的表情貼圖。

黃子韜在微博痛罵裁判。（圖／微博@黃子韜）

肖若騰為何會被扣0.3分？根據陸媒《新浪體育訊》報導，裁判表示扣除的0.3分是亮相分，因肖若騰落地後沒有按照規矩向裁判致意，所以合理的進行減分。根據國際體操總會的規定，選手若不尊重裁判確實可斟酌扣0.1-0.3分。

雖然肖若騰錯失金牌，但他仍保持風度，今凌晨PO感謝文，謝謝國家栽培及自己經歷的所有一切。