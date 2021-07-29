富采投控（3714）下月11日召開股東臨時會，預計補選五席獨立董事，公司日前上傳獨立董事候選人名單，包含沈維民、梁基岩、溫生台、沈顯和、王偉臣，其中不乏來自捷敏-KY、茂達電子等功率半導體廠現任董事，使本次股臨會更引注目。

富采投控將在11日補選五席獨立董事，董事候選人名單已於7月13日上傳股市觀測站，其中沈維民為嘉晶電子獨立董事；溫生台為捷敏-KY（6525）獨董，捷敏-KY為知名功率半導體封測廠，聯鈞擁有一席董事席次；而沈顯和為現任茂達董事，茂達為Power IC設計廠；王偉臣則是台灣光罩獨董。

五席獨董名單中，有三席與功率半導體有很深的關聯，由於第三代半導體是未來主流，在眾多領域都是不可忽視的應用，未來在董事會是否發揮影響力，進一步影響富采在第三代半導體產業的佈局，值得關注。

富采預計在8月11日召開股東臨時會，補選五席獨立董事。