台股加權指數29日開高在17216.58點，晶圓雙雄台積電（2330）開在585元，聯電（2330）法說會符合市場預期，股價也開高在53.9元，人氣航運股貨櫃三船皆開紅盤，逢低承接買盤湧現，加權指數早盤反彈逾140點。

美國聯準會稱，美國經濟如期復甦，主席鮑爾強調，現在距離央行考慮升息的時間點仍很遠，美股標準普爾500指數從盤中低點回彈，終場收在平盤附近，生技製藥、半導體類股走勢較為強勁，中概股則大幅反彈。

道瓊工業平均指數7月28日終場下跌0.36％（127.59點）、收34930.93點。那斯達克指數上漲0.7％（102.01點）、收14762.58點。費城半導體指數上漲1.76％（56.48點）、收3272.45點。

中信投顧指出，台股28日受美股表現不佳及鄰近陸、港股閃崩衝擊，以及多頭指標股台積電、聯發科（2454）消息面偏空，股價下滑，皆形成台股大盤助跌效應。而櫃買指數以連二黑K補跌失守月線支撐，內資心態似乎也出現轉退場觀望跡象，現階段台股止跌訊號仍不明顯。

不過，若以原先指數於17600～18000點高檔震盪，所成小M頭結構，推算技術性滿足點約落在17200點，搭配指標KD、RSI均創今年新低水準來看，本波修正走勢應有機會趨緩甚或出現較大反彈表現，操作上不宜過度殺低，擇機汰弱留強。