在競爭激烈的社會上，若想過上好生活，除了努力追求想發展的事業，好的運勢也不可或缺，可以加快速度得到財富。搜狐網命理專欄點名，雙子座、天秤座、處女座、射手座、白羊座的人做事敢拚敢闖又執著，認定了一件事，就會盡全力衝刺，他們在8月將迎來吉星降臨，對運勢有一定的幫助，加上貴人提點，最有機會出人頭地。

▍第一名 雙子座

雙子座的人能言善辯，待人處事溫柔大方，進入8月迎來吉星降臨，猶如手捧搖錢樹，富貴擋也擋不住，有機會獲得大量的意外之財，而在職場上，有貴人扶持，凡事皆可逢凶化吉，只要持續努力打拚，老闆終有一天會看到你的付出，事業會有很大的突破。

▍第二名 天秤座

天秤座是天生的樂天派，個性隨和沒有架子，十分擅長社交，因此人緣總是很好。除此之外，他們也非常有耐心，做任何事情都不疾不徐，很會掌握事情進展的節奏。進入8月，隨著「月德」、「三台」吉星降臨，天秤座的運勢會越來越好，事業亨通、財運發達。

▍第三名 處女座

處女座的人個性機靈內斂，極具神秘感，他們一生智力超群，很有主見，因此做事的成功率很高，是能夠成就大事的人才。8月起，處女座在「正財星」和「祿勳星」加持之下，運勢會越來越好，透過貴人幫助，財力可望突飛猛進，生活也一帆風順。

▍第四名 射手座

射手座的人第六感很強，是高敏感體質的人，他們一生正直善良，從來不客套作假，做人十分有原則。在8月起，射手座受到「紅鸞星」和「紫微星」加持，將迎來人生的大轉機，無論是事業或財運都順遂無比，將過上財喜兩旺、好運多多的日子。

▍第五名 白羊座

面對任何事情，白羊座的人總是活力十足，有他們在的地方一定會有歡樂，而且認真負責是他們最大的優點，一旦確立了目標，就會不顧一切困難去達成。在8月，白羊座的福德宮得「祿存」吉星照耀，屆時整體運勢將大漲，不僅財運超旺，生活狀態也會變好，將迎來燦爛的未來。