東京奧運進入第六天賽程，中華代表隊一共拿下1金2銀3銅的好成績，讓國人為之沸騰，而目前備受期待的羽球、桌球個人與團體賽也都打進16強內，或許中華隊有機會再添幾面獎牌，然而有網友在PTT以「台灣奧運今年這麼強的原因」為題發文討論，引眾多網友熱議。

其中網友列出幾項原因，說出為何中華隊這次狀況如此好，有網友指出時差和地理位置是很重要的一環：「辦在日本是原因，氣候時差都略同」、「比較沒時差算不算輔助」、「東京離我們比較近吧！坐飛機不會太久，上屆去里約要調時差，然後馬上就要比賽」、「熟悉的日本，當成半地主」

另外有不少網友認為2017年台北世大運讓選手提升自信：「從上次世大運就可看出端倪，現在很多選手都是那時期出來的，新生代表現很不錯」、「世大運打出信心，奪牌的很多都世大運的選手」、「世大運感覺有提升到士氣，當時真的感動」。以上看出這批選手早已浮出檯面。

最後也有網友覺得疫情影響很大：「會不會其他國家被疫情影響？因為我們的疫情相對是受到比較小衝擊的」、「今年世界各國一堆高手沒辦法參賽」。不過有人表示要歸功選手的努力和堅持：「年輕人很努力拚啊」、「很多項目還沒比所以排名不差，但選手表現真的很棒！」、「不用跟別國比啦！跟自己之前成績比就好」。

以上三點是網友整理出中華隊這次能繳出好成績的原因，確實都滿有道理，不過目前賽事只能算開始一半，未來備受期待的奪牌項目能否成功拿下還不一定，其中羽球球后戴資穎、桌球男子小將林昀儒都有機會奪下獎牌，闖入16強和8強的王子維、周天成和男子雙打李洋/王齊麟也都有希望。