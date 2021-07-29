CNBC報導，兩名消息人士透露日本軟銀集團將出售約三分之一的優步持股，以彌補投資中國網約車巨頭滴滴出行的損失，受此打擊，周三優步盤後股價下挫5%。

消息人士表示，軟銀擬出售4500萬股優步股份，而這些股份將有30日的強制集保期（lockup）。

自滴滴出行的美國存託憑證（ADR）6月在紐約證券交易所上市以來，截至上周，優步自己持有的滴滴股票價值已下跌20億美元。

據媒體報導，在中國當局加大對赴美上市陸企的整改之際，亦計畫對滴滴開出罰款和祭出其他懲罰措施。

軟銀持有滴滴股票的投資，總計已經損失約40億美元。除此之外，該公司亦受到阿里巴巴估值下跌、螞蟻集團的股票首次公開發行（IPO）計畫夭折，以及字節跳動上市計畫暫停的影響。

上周優步股價小漲。該公司的貨運部門宣布擬以約22.5億美元，從TPG Capital手中收購運輸軟體公司Transplace。

與6月30日在華爾街上市首日的收盤價14.14美元相比，目前滴滴股價約下跌了37%，同一期間優步股價下跌約8%。

稍早前在一般交易時段，滴滴股價大漲10.32%，收在8.87美元。

自滴滴在美國上市以來，軟銀自己的股價也大幅走跌。滴滴在美國掛牌後，軟銀的願景基金持有滴滴約21.5%的股份。

軟銀在2018年投資優步，願景基金在2019年向優步再投資3.33億美元。直到3月31日，優步都稱軟銀為「大股東」。

許多人批評軟銀入股優步是失敗的投資，但軟銀執行長孫正義2月在法說會上表示，該公司從優步獲得的投資收益已經逼近5000億日圓。