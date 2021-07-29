2021全球付款研究報告指出，台灣企業準時付款比例居亞洲之首、全球第五；台灣準時付款者比例為72.5%，堪稱績優模範生。

美商鄧白氏全球合作夥伴Cribis，根據鄧白氏全球付款資料庫DUNTRADE中的企業數據，收集並分析比較全球36個國家/地區的付款趨勢，結果發現台灣在亞洲表現最優，有72.5%的企業準時支付；丹麥有88.6%的公司準時付款，居歐洲之首。

這份收集超過55億筆付款交易紀錄的《2021全球付款研究報告》指出，台灣的準時付款者在亞洲比例最高，為72.5%，堪稱模範生。產業別表現為全球最平均，落差不超過10個百分點，其中以貿易零售業表現最佳；即便是敬陪末座的服務業，也有將近七成的公司會準時支付。排名第二和第三的亞洲國家，分別為菲律賓(56%)與泰國(54.8%)。兩岸三地方面，中國僅有四分之一的公司會準時付款(25.2%)，香港則是不到三分之一(28%)。

就歐洲而言，丹麥公司準時付款者所占比例最大，有88.6%，其次是波蘭(76%)和荷蘭(75%)。吊車尾的國家則是葡萄牙和羅馬尼亞，準時支付率最低，分別為16.4%和13.1%。

美國55.7%的公司準時付款，只有3%的公司付款拖延逾90日。墨西哥有半數企業準時付款(48.8%)，加拿大則在三成左右(31%)。

美商鄧白氏表示，由於新冠肺炎疫情衝擊持續影響全球市場，今年總體經濟預測較不樂觀。2021年企業需審慎留意合作夥伴的更新資訊與最新動向，即刻應對客戶與供應商逾期付款情形，以充分保障現金流，挺過後疫情時代難關。