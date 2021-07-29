二極體廠德微科技(3675)搶進車用電子傳佳音，正式通過美商國際半導體大廠達爾科技VDA 6.3稽核認證，透過達爾集團進入Tier 1汽車客戶系統，最快今年第4季起出貨全球各大車用Tier 1廠，隨著車用產品佈局發酵，德微預估，明年車用產品可望較今年倍增、大幅成長，今天股價強勢開高隨後亮燈漲停。

VDA 6.3為德國汽車業過程稽核(Process Audit)，屬於第一方(組織內稽)及第二方稽核(客戶稽核、供應商稽核)重要的一環，德微近幾年在達爾力挺下，產品開發能力大躍進，高技術門檻的車用產品陸續通過各項車規認證，但對全球主要車用Tier 1廠決定是否下單最重要的VDA 6.3認證卻缺臨門一腳，經過兩年多的辛苦努力與學習，終於通過達爾科技VDA 6.3稽核認證，正式進入達爾集團Tier 1汽車客戶系統，未來將透過集團資源躋身全球主要車用Tier 1廠供應商，為公司營運增添新動能。

今年德微車用產品受惠於全球車市復甦，且汽車智能化，帶動德微車用保護元件出貨三級跳，今年德微車用產品較去年成長一倍，在取得VDA 6.3認證後，明年車用產品營收佔比可望較今年再加倍大幅成長。

二極體市場需求強勁，且德微去年進行深坑廠區與桃園廠區整併，並強化產線自動化，生產效率大幅提升，推升德微今年上半年業績表現亮眼，德微第2季合併營收5.18億元，年成長25%，營業毛利為1.68億元，年成長42%，營業淨利為8373萬元，年成長78%，稅後盈餘為8457萬元，年成長136%，單季每股盈餘為1.9元；累計上半年合併營收9.67億元，較去年同期成長21%，營業毛利為3.04億元，年成長 47%，合併毛利率從攀升至31.51%，年增5.46個百分點，營業淨利為1.43億元，年成長89%，稅後盈餘為1.29億元，年成長1.21倍，每股盈餘為2.92元。

隨著傳統旺季來臨，且新產能陸續加入，德微樂觀看待第3季營收與獲利，預期業績將逐季成長，全年業績將將再創新高。