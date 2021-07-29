中美貿易戰轉單效益顯現，安全監控廠晶睿(3454)自結第2季稅後盈餘為8639萬元，年成長88.13%，累計上半年每股盈餘為1.6元；晶睿通訊總經理廖禎祺表示，雖然IC缺料未緩解，公司以努力尋求替代料及變更設計雙管齊下因應，今年營運有望逐季成長。

去年安控市場受新冠肺炎疫情衝擊不小，海外市場因反覆封城與解封政策而受到影響，但整體市場需求於去年底反轉，今年重返成長，加上美國國防授權法案(NDAA)及中美貿易戰，讓過去幾年飽受大陸安控廠崛起競爭的安控產業出現轉機，供應鏈經過一年多從大陸移往台灣及韓國等地調整，訂單轉移效益開始顯現，晶睿通訊新產品也自去年底陸續導入，並於今年開始出貨，成為晶睿通訊營運動能。

晶睿通訊第2季合併營收為15.25億元，年成長8.77%，營業毛利為4.33億元，單季合併毛利率為28.43%，年減3.09個百分點，稅後盈餘為8639萬元，年成長88.13%，單季每股盈餘為1元；累計上半年合併營收為28.06億元，營業毛利為8.9億元，年減8.34%，合併毛利率為31.74%，年減0.85個百分點，稅後盈餘為1.38億元，年成長3%，每股盈餘為1.6元。

就代工及品牌來看，訂單移轉相當強勁，目前晶睿代工有很多新舊客戶下單，品牌部分，由於攝影機因可選擇的晶片較多已量產，儲存設備NVR部分雖然可選擇晶片較少，但已找到替代非海思晶片可以開始量產，如果缺料紓解可以趕快量產。

目前代工及品牌佔晶睿營收比重約55:45。

展望下半年，廖禎祺表示，雖然IC缺料未緩解，公司以努力尋求替代料及變更設計雙管齊下因應，今年營運有望逐季成長，毛利率也將有所提升。