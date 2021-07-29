庫存減少，周三美國原油期貨反彈1%；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，截至7月23日當周，美國原油庫存減少410萬桶，優於分析師原先預期之減少250 萬桶，加上成品油庫存同步下降，顯示美國夏季燃料需求依然強勁。

美國聯準會(Fed)宣布維持基準利率0%不變，並重申經濟持續復甦的觀點。此外，石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，將於8月開始每日增加40萬桶的供應，但有分析師認為，其增幅恐怕不足以滿足今年預期的需求反彈，這提振了投資人信心、吸引油市買盤進場；其中美國原油漲幅1%，倫敦原油漲幅0.4%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.74美元，報每桶72.39美元；8月熱燃油漲0.02美元，報每加侖2.16美元；8月RBOB汽油維持平盤，報每加侖2.31美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.26美元，報每桶74.74美元。(商品行情網)