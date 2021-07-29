中美天津會談甫落幕，中國新任駐美大使秦剛27日赴美上任，成為中國首位無美國經驗駐美大使。28日晚，秦剛甫抵華盛頓即向中美媒體發表講話。

據中國駐美國大使館網站消息，秦剛首先表示，他很榮幸出任中華人民共和國駐美國大使，他說，50年前，美國前國務卿季辛吉秘密訪華，叩開了中國的大門，當時正值冷戰時期，中美相互隔絕，季辛吉不得不以隱蔽的方式，取道他途，前往中國。

他表示，50年後的今天，作為第11任中國駐美大使，他可以公開踏上正途，直抵美國。他相信，中美關係的大門已經打開，就不會關上，這是時代潮流，大勢所趨，民心所向。

秦剛指出，半個世紀，中美關係歷經風雨，一路走來，不僅深刻影響了兩國，也深刻改變了歷史、改變了世界。當前，世界正經歷百年未有之大變局。中美作為不同歷史文化、不同社會制度、不同發展階段的兩個大國，正在進入新一輪相互發現、認知和調適中，尋求新時代彼此相處之道。

他說，中美關係又處在一個新的緊要關口，既面臨許多困難和挑戰，也有巨大機遇和潛力，何去何從，關乎兩國人民的福祉，關乎世界的未來，一個健康穩定發展的中關係，是兩國人民和國際社會的普遍期盼。

他說，他將按照兩國元首除夕通話精神，同美國各界架起溝通、合作的橋梁，維護中美關係的基礎，維護中美兩國人民的共同利益，共同推動中美關系重回正確發展軌道，讓相互尊重、平等相待、合作共贏、和平共處的中美相處之道由可能變成現實。

秦剛說，當前，美國正在拜登總統領導下奮力抗擊新冠肺炎疫情，振興經濟發展，他祝願美國早日戰勝疫情，祝願美國人民幸福安康。