曾因在高鐵上跪地安撫哭泣乘客，被封為「天使乘務員」的網路正妹An，不僅外型甜美，喜愛戶外運動的她，常分享到各地踏青的美照，近日她曬出到郊外放風照，極品好身材讓網友都融化了。

An騎著機車在無人的郊區小路兜風，只見她到定點後，將長袖上衣脫去，露出裡面的白色運動背心及短褲，渾圓雙峰呼之欲出，腹肌線條也相當明顯，還有一雙白皙長腿，好身材讓人驚艷不已。

An解放極品好身材。(圖／翻攝自An的IG)

而她雖然沒多說什麼，但這組兜風辣照瞬間吸引網友目光，「美肌+腹肌」、「好美的陽光笑容」、「我戀愛了」，還有人逗趣形容：「名符其實的『香肩』小路！」

An之前因在高鐵上，溫柔安撫爆哭乘客，更蹲在旁邊替對方擦淚，過程長達近1小時，暖舉讓網友大讚人美心也美，還被封為「天使乘務員」，而之後網友也挖出她的社群帳號，發現她藏在制服下，竟擁有超火辣身材。

而她平時熱愛各項運動，除了勤跑健身房之外，也嘗試衝浪、攀岩、登山、滑板等項目，因此練出結實修長完美體態，不僅擁豐滿上圍，還有纖細水蛇腰，加上甜美微笑，陽光健康美吸引不少粉絲追蹤。