Brooklyn Nets assistant Mike D’Antoni is stepping away from a full-time coaching role on Steve Nash’s staff sources tell ESPN. D’Antoni is expected to pursue head coaching jobs again in the future. He was a finalist for the Portland opening this year. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 28 2021

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基29日爆料，當年幫助林書豪在尼克掀起「林來瘋」的籃網助教丹托尼，確定請辭不再擔任籃網教練團工作，未來將會繼續找尋一份NBA總教練的工作，也讓納許相當不捨這名過往也帶過自己的教練離開球隊。

「我想要感謝丹托尼過去一年以來對我和這支球隊的幫助，在我執教第1年得到他的幫助，對我來說是無價的，」納許表示，「我想永遠感激丹托尼給我的幫助，且永遠珍惜我們彼此之間的友誼，他讓全隊受益匪淺，衷心希望他未來順利。」

丹托尼在籃網主要負責的工作是在進攻體系上，他在上季幫助籃網「三巨頭」杜蘭特、厄文與哈登打出傑出進攻表現，也讓籃網上季拿下東區第2種子席位，可惜來到季後賽厄文和哈登先後傷退，籃網無奈在東區準決賽G7遭公鹿淘汰。

現年70歲的丹托尼生涯當過金塊、太陽、尼克、湖人、火箭等隊總教練，累積戰績672勝527敗，勝率5成60，其中2011-12年球季領軍尼克，幫助林書豪打出風靡全球的林來瘋表現，接下來丹托尼將持續找尋總教練工作，目前還看不到可能的新東家。