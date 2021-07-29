「舉重女神」郭婞淳在東京奧運奪下金牌，也完成舉重生涯「金滿貫紀錄」，不過賽後被教練林敬能熱情熊抱那刻，卻被捕捉到她面露難色的表情，讓網友質疑是否感到不適，引發軒然大波，雖然她澄清是鬧對方才出現搞怪表情，但多數網友仍不買帳，她再度以影片方式說明兩人私下相處模式，及刷新奧運紀錄的心情。

郭婞淳在臉書解釋，被教練熊抱時，當下想鬧他才做出搞怪表情，知情者都了解這些舉動讓師徒關係更和諧，不過對此回應，外界仍存有疑慮，藝人柯宇綸更在臉書PO出相關影片，直言：「行為ok不ok自己判斷」，根據《TVBS》報導，郭婞淳透過影片再次說明兩人私下相處模式，她表示從前對教練畏懼三分，如今角色對調，反倒是教練怕她生氣或心情不好，基本上都默默忍著。

郭婞淳被教練熊抱露出不悅表情，遭網友質疑是否感到不適。（圖／季志翔攝）

郭婞淳表示教練是自己很信任的角色，比賽時判斷她與對手狀況的重責大任，就是全權交給教練處理，她回憶奪金牌當天，教練以保護她身體為前提，挺舉第2把原本沒打算讓她試133公斤，是她自己要求挑戰紀錄141公斤，教練才點頭答應並信心喊話，強調對方對她而言是「核心存在的人物」。

郭婞淳在本屆奧運，以抓舉103公斤，挺舉133公斤，總和236公斤破奧運紀錄，對於第3把挑戰141公斤失敗，她表示當下僅有2分鐘喘息機會，因此感到相當緊張，雖然懊惱未如願挑戰成功，但還好沒有受傷，也希望外界不要擔心，強調自己「沒有問題的」。