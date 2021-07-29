股匯雙漲，隨著台股漲逾百點，新台幣兌美元今(29日)早盤一度觸及27.93元，升值7.5分。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率開盤以27.95元開出，升值5.5分，隨著台股開高走高漲逾百點，新台幣升值幅度持續擴大，早盤一度升值7.5分，來到27.93元，截至9點30分的盤中低點為27.975元。

台股開盤上漲81.36點，以17216.58點開出，在台積電、聯電領軍下，指數開高走高，一度報17292.54點，漲逾150點。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)周三(28日)在聯邦公開市場委員會(FOMC)會議後表示，聯準會距離考慮升息還有一段時間，美股終場漲跌互見，道瓊工業指數下跌127.59點，跌幅0.36%，收在34930.93點，標普500指數下跌0.82點，跌幅0.02%，收在4400.64點，那斯達克指數上漲102.01點，跌幅0.7%，收在14762.58點。