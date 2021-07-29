「還記得上次本土確診18例是什麼時候？」衛福部草屯療養院醫師沈政男指出，上次是7月8日，如今20天過去了，仍然是18例，表示近三周代表病毒傳染力的R值有維持，下降速度緩慢，原因在於特殊社交群聚，「顯見這群人即使成為全民公敵也不怕」。

沈政男昨（28）日於個人臉書分析，新增18例本土案例，上次本土確診數18例為20天前，代表最近三周R值維持在0.9-1，雖然有在下降，但是速度緩慢，他認為原因都在特殊社交群聚，直到確診前幾天都還在聚會，且好幾天零確診的高雄也傳出案例，他推測可能是由台北傳至高雄，「顯然即使成為全民公敵也不怕」。

另外，台北又傳出長照機構群聚感染，是唯一一位住民因未打疫苗而染疫，沈政男直言，若住民不肯打疫苗就應該退住，讓家屬帶回家自行照護，而非留在機構裡增添染疫風險，但他也認為真正問題是誰感染了這位住民？是否來自特殊社交圈？他呼籲應該把疫調做清楚，否則清零遙遙無期。

至於台灣疫情接下來的發展，沈政男提出香港的經驗說，香港至今確診一萬一千多例，幾個月前也有過高峰期，後來慢慢下降，目前本土零確診已逾50天，認為台灣清零路還很漫長，確診數至個位數後，R值就會接近1，這時必須施加另外的防控力道，才能繼續壓制傳播鏈。

沈政男接著說，香港執行餐飲內用政策寫得相當清楚，依餐廳每桌用餐人數劃分防疫要求，而非一概而論，但共通點是，餐廳人員必須接種疫苗及定期PCR檢測，他強調清內用與清零並不違背，清零絕對可能，但前提是「不要放棄清零目標」。

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