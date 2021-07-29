我國目前仍為狂犬病疫區，今年6月更首次 於台東檢出黃喉貂狂犬病陽性案例，新北市動保處今年於寵物公園內加開狂犬病巡迴注射，發送通知書提醒家中飼養犬貓及食肉目動物(如白鼻心、雪貂和浣熊)的飼主，記得每年帶寵物至動物醫院或防疫機關完成狂犬病疫苗注射，若未依規定辦理，依動物傳染病防治條例，可處3萬元至15萬元罰鍰。

近期動保處發送狂犬病疫苗通知書，提醒民眾帶自家寵物施打狂犬病疫苗，不少民眾收到通知書後來電詢問相關事宜。動保處表示，本次通知書發送為提醒性質，飼主寵物若上一次施打紀錄距今已超過1年，皆為本次通知書發送對象。動保處從今年5月起每月發送2批通知書給飼主，預計發送至今年9月，累計共2萬8500封通知書。

我國於102年自鼬獾檢測出狂犬病起成為狂犬病疫區，期間持續有零星野生動物狂犬病案例，至今年6月於台東首次檢出黃喉貂狂犬病陽性案例。為防範狂犬病發生，提升族群免疫覆蓋率，動保處每年安排狂犬病預防注射巡迴活動，今年更於新北市轄區內公園內加開巡迴注射場次，自4月9日起於蘆洲區蘆堤公園舉行第1場開始，至今共舉行12場公園巡迴注射活動，為數百隻犬貓完成疫苗接種，民眾帶寵物至公園內玩樂時還能兼顧寵物身體健康。

動保處表示，狂犬病為我國法定傳染病，主要藉由確診動物唾液經傷口傳染，可感染所有哺乳類動物，為人畜共通傳染病，防疫作為不可輕忽。為分散等待看診人潮，建議飼主帶寵物出門施打疫苗前，應向動物醫院先行電話或網路預約，施打疫苗後可領取當年度狂犬病頸牌，並由動物醫院獸醫師協助至狂犬病線上系統更新紀錄，即完成每年一次的狂犬病預防注射流程。