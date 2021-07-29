中國新任駐美大使秦剛發第一條推特：期待在這國家接下來的時光 09:452021/07/29 旺報 許依晨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖取自秦剛推特） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國新任駐美大使秦剛28日抵達美國履新，與此同時，秦剛也發布了到任後第一條推特和照片，他表示「已抵達美國，期待在這個國家接下來的時光。」 根據秦剛推特的照片，秦剛到達機場時由中國駐美國使館公使李克新、駐紐約總領事黃屏等中國駐美外交官接機。 照片中，秦剛所戴的口罩上還印有五星紅旗的圖案。 秦剛是第十一任中國駐美大使，也是中國首位無美國經驗駐美大使。秦剛出使美國之前任中國外交部副部長。 前任中國駐美大使崔天凱已於6月23日離任回到中國。 天津會談後 美中跨越護欄的關鍵 陸證監會連夜緊急開會 傳繼續允許中企赴美上市 #秦剛 #中國 #美國 #駐美大使 #推特 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中小型股反彈 櫃買指數朝月線邁進 10:002021/07/29 財經 美眾院通過國務院撥款法 拒陸地圖含台灣 10:042021/07/29 國際 香港國際旅展開幕 台灣館虛實整合推觀光 14:202021/07/29 寶島 華為案律師獲提名任美商務部要職 將掌對陸出口 11:312021/07/29 國際 中國新任駐美大使：相信中美關係大門不會關上 11:332021/07/29 國際 沙發驚見20cm鮮紅「多腳生物」 巨大身形驚呆百萬人 10:192021/07/29 搜奇 中國新任駐美大使秦剛：中美關係的大門已經打開就不會關上 09:312021/07/29 兩岸 美艦再穿台海 陸東部戰區：台海風險製造者 08:452021/07/29 兩岸 東奧》陸桌球女單孫穎莎四強4：0勝伊藤美誠 將與隊友陳夢囊括冠亞軍 12:132021/07/29 兩岸 彩虹漆藝扣 隨中華隊登東奧舞台 04:102021/07/29 焦點要聞 精通中文曾駐廣州 AIT發言人鄧艾德就任 04:102021/07/29 政治要聞 兩岸熱門新聞 東奧》大陸隊馬龍、樊振東晉級四強 林昀儒登峰前兩座大山 - 兩岸 東奧》陸桌球女單孫穎莎四強4：0勝伊藤美誠 將與隊友陳夢囊括冠亞軍 - 兩岸 東奧》游泳項目遲到的第一金 張雨霏破奧運紀錄摘200米蝶泳金牌 - 兩岸 陸網友質疑東奧為何不派狙擊手參加射擊？ 原因揭曉了 - 兩岸 - 旺報 陸吸入式新冠疫苗 獲《柳葉刀》認可 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。