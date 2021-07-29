中國新任駐美大使秦剛28日抵達美國履新，與此同時，秦剛也發布了到任後第一條推特和照片，他表示「已抵達美國，期待在這個國家接下來的時光。」

根據秦剛推特的照片，秦剛到達機場時由中國駐美國使館公使李克新、駐紐約總領事黃屏等中國駐美外交官接機。

照片中，秦剛所戴的口罩上還印有五星紅旗的圖案。

秦剛是第十一任中國駐美大使，也是中國首位無美國經驗駐美大使。秦剛出使美國之前任中國外交部副部長。

前任中國駐美大使崔天凱已於6月23日離任回到中國。