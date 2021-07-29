大同(2371)今早股價站回季線，大同董事長盧明光的談話，激勵大同早盤股價走高，盧明光表示，大同第2季有機會轉盈，下半年營運維持上半年水準或略佳，今年大同有機會轉虧為盈。盧明光也揭示了大同未來5年的營運方向。

大同去年虧損新台幣10.76億元，今年首季虧損3億元，第2季財報尚未結出，不過盧明光透露，Q2有機會轉盈、單季獲利約7億元至8億元，上半年大同有機會獲利4億元至5億元，預估下半年營運維持上半年水準或是略為成長，大同今年有機會轉虧為盈。

盧明光更進一步信心喊話，期許大同明年目標9大事業部和10家子公司都能賺錢，明年營運目標要比今年好；新產品和新市場穩健布局，明年可明顯改善大同財務結構，並提高每股淨值表現；2023年大同財務可穩健擴張，銀行借款利率可正常，集團內部整理完畢。

盧明光指出，展望2024年至2025年，大同莊園三期可望在2024年底完工入帳，中和土地預計最快2025年至2026年初完工，有助大同獲利，預估2024年至2026年受惠上述兩大開發案，大同每年獲利可獲挹注40億元至50億元。

盧明光在去年上任之初，就承諾目標未來4到5年把大同營業額做到1000億元水準，他說大同是老公司，200億到1000億看起來很多，但其實差距不遠，因為大同過去沒擴大外銷，研發新產品，將來除了大同自己研發，也可以透過策略聯盟或購併，加速公司成長。

新任總經理何春盛也強調，大同是一個品牌的公司不是製造業，但目前外銷的營收占比不到2成，只做台灣的市場，沒有辦法做得很大，未來將就大同邁向國際化努力。