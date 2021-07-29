新北市女子小芳（化名）因工作勞累，入睡後就陷入深度睡眠，難以清醒，男友阿盧（化名）竟利用這點性侵，甚至企圖「走後門」，小芳氣得提分手，阿盧為了報復竟上傳7部性愛片到情色網站Pornhub，小芳氣得提告。新北地院依網際網路散布猥褻影像罪，判處阿盧拘役60天，可易科罰金6萬元；性侵部分，近日新北地檢依乘機性交罪將他起訴。

小芳指控，阿盧明知她工作勞累會陷入沉睡，竟在去年初某日對她趁機性侵。小芳醒來後覺得身體怪怪的，質問阿盧，對方竟指責她全程沒醒來，以後不能單獨在外過夜等，氣得小芳警告再有下次就分手。

去年2月某日，阿盧再度趁小芳沉睡逞慾，甚至企圖「走後門」，小芳痛醒將他趕走，隔天立即傳訊分手。豈料阿盧不肯分手，還將兩人親密片上傳情色網站Pornhub。

小芳憤而提告，散布性愛影片部分，新北地院6月依以網際網路散布猥褻影像罪，判處阿盧拘役60天，可易科罰金6萬元。

性侵部分，新北檢方偵察認定阿盧性侵2次、犯後飾詞狡辯，近日依乘機性交罪起訴，並建請法院將2次犯行分論併罰。