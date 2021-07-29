新竹一名有長期家暴傾向的男子，結婚10餘年來，因佔有慾強烈，經常懷疑妻子外遇，動輒暴力相向，不但闖入妻子工作的醫院加護病房大鬧，甚至將妻子載往山區，拿鋸子架在妻子脖子恐嚇要斷頭，又拿鐵鎚揚言要打碎她膝蓋，逼她一輩子當狗爬，還要割掉奶頭，妻子不堪長期遭受身體及精神恐嚇送請離婚，但丈夫卻要求先付50萬贍養費，新竹地院法官認為丈夫毫無維繫婚姻誠意，判准離婚。

根據判決書記載，這對夫妻於民國91年12月11日結婚，婚後丈夫因懷疑妻子外遇且自身情緒控制不佳，屢次恐嚇及動手毆打原告。於109年3月20日，因妻子拒絕代為被告繳納瓦斯費用，被告即拿煙灰缸丟擲原告耳朵，並辱罵原告「幹你娘機掰」。

在109年9月間，丈夫又因妻子在加護病房打掃無法隨身攜帶手機，丈夫即懷疑妻子與外遇，威脅她要告訴醫院主管，之後不斷前往醫院鬧事。事後又因丈夫不願繳牌照稅，對妻子名下汽車問題頻生爭執。丈夫突然抓狂大聲咆哮並作勢毆妻，讓妻子驚恐之餘報警求助後搬離住處。

但丈夫此後常常到妻子工作醫院鬧事逼她返家，但妻子因擔心在醫院發生爭執影響他人，於是隨同丈夫外出談判，隨即被載到新埔某山區辱罵原告三字經，且揚言若不協助重辦牌照就將置她於死地。

當時丈夫還持鋸子架在老婆脖子上說「你怕死不怕死，如果你不怕死，我馬上給你鋸掉」。又將原告載至尖石鄉山區，拿鐵鎚說要將妻子膝蓋打碎，讓她以狗爬式行走，並恐嚇欲割除原告奶頭。

法院判決指出，當事夫妻兩造婚姻生變，係因丈夫屢屢暴力相向，且因車輛牌照衍生費用也成為過往爭吵之議題，而妻子自行註銷該車輛牌照後，引發丈夫威脅妻子重辦牌照之恐嚇言行，雙方已長期未有良性互動，難期待雙方共同協力維持圓滿之婚姻生活。丈夫到庭也自稱：女方要付贍養費50萬元，才會同意離婚，顯然丈夫主觀上也認定夫妻情愛喪失殆盡，無意願維繫系爭婚姻關係，因此判准離婚。