果醬男孩林韡勳橫掃英國果醬大賽奪3銀3銅。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

果醬男孩林韡勳橫掃英國果醬大賽奪3銀3銅。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

台南柳營區「果醬男孩」林韡勳，今年橫掃「英國世界柑橘類果醬大賽」3銀3銅！他同時也是第2屆台南市青年事務委員，台南市長黃偉哲對於年輕世代推台灣在地水果不遺餘力，表達敬謝，希望他鑽研果醬為國爭光，也能持續為青農發聲、鼓勵年輕世代自我挑戰。

林韡勳提到，今年初英國疫情嚴峻，在寄送參賽果醬時遇重重阻礙，在臉書PO文求助，所幸南市府即時發現，黃偉哲要求柳營區農會及相關單位予以協助，順利將12罐果醬送出國比賽；促進他參與公眾事務、關心台南的動力，之後也順利獲選第2屆台南市青年事務委員，持續為青農發聲、鼓勵年輕世代自我挑戰。

黃偉哲表示，希望韡勳故事能夠讓更多年輕人知道，也鼓勵更多青農朋友，年輕人若能找到一個喜愛事物並全心投入，就能像奧運選手那樣發光發熱。隨時代轉變，農業新技術、新栽培方法更需要新世代來帶動。

林韡勳的「甜玉軒」品牌創立於台南柳營，希望藉由果醬當橋梁，推廣台灣好水果，一個支持台灣在地水果的果醬品牌，想把台灣土地的味道帶給吃到果醬的每個人。

林韡勳的柑橘果醬在2020年奪下「英國世界柑橘類果醬大賽」3面銀牌，在酒類食材組、有趣食材組、男子手作組等項目大放異彩，今年再次參賽更是橫掃3銀3銅，更將南化蜂蜜、東山青皮椪柑、新市柳營紅龍果、麻豆美人柑、白河燈籠果、柳營旭日橙等台南在地好果物推上國際。

「作為青年農夫和青年委員，我還有很多要學習的。」靦腆的韡勳說，對於果醬和台南有很多想法，他也走進多所校園推廣食農教育，「希望讓更多人加入農作和農產加工的第一線」，除了在台南國中小巡迴教學，也在社區大學、職訓局開課，「我想打破大眾對農產加工品的刻板印象。」

研考會表示，讓年輕人說話、讓年輕人出力，可以把台南市變得更好。青年事務委員會作為台南市青年意見交流重要平台，也期待透過會議、青年交流、政策敲敲門、論壇等多元形式，促進青年委員與市府各局處之間互動、交流，不僅能整合市府各局處之青年議題與資源，同時讓既有政策吸納更多年輕世代的力量，讓市政貼近民眾需求。

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