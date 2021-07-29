中央疫情指揮中心日前宣布同意混打疫苗，雖然尚未開始實施，但讓許多第一劑打AZ的人非常期待，胸腔重症醫師蘇一峰今天PO文，指出26日重量級醫學期刊《自然醫學》(Nature Medicine) 也發文支持AZ與mRNA（莫德納、輝瑞/BNT）混打，可以讓抗體與T細胞免疫兩樣都強，會產生最好的免疫力。

蘇一峰今早在臉書發文表示，重量級醫學期刊《自然醫學》7月26日刊登了一篇來自德國的混打研究，研究發現混打的抗體濃度是AZ打兩次的九倍，這個研究結果也證明了，單用AZ疫苗抗體弱、T細胞免疫強；而單用mRNA疫苗則抗體強、T細胞免疫弱，兩者混打可以達到抗體與T細胞免疫兩樣都強的效果，因此《自然醫學》發文支持AZ與mRNA疫苗混打。

其中，T細胞是免疫細胞的一種，負責攻擊、殲滅外來病源或癌細胞，又稱「殺手T細胞」，蘇一峰表示，該研究也顯示混打可得到最高的T細胞免疫能力，AZ疫苗次之，單用mRNA疫苗則是T細胞免疫能力最弱，混打則可以補充兩者的不足，達到抗體與T細胞免疫兩樣都強，也就是推薦混打疫苗會有最好的免疫力。

對此，網友看到研究結果後紛紛留言：「還有BNT能等」、「想混打，第一劑就是要打AZ」，但也有人表示，「來不及了，今年打AZ，明年打莫德納，政府已預備訂2000萬劑」。