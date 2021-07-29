今年5月中台灣本土新冠肺炎疫情爆發，使何時打疫苗變成眾人密切關注的話題，55歲主持人藍心湄當時透露全家早在4月就預約，但因疫苗短缺被醫院通知先取消。昨(28日)她自曝終於打到疫苗，但沒分享接種的是何種品牌，有人問她有何副作用？她打趣回：「我有一點食量變大，算嗎？」笑翻眾人。

近來不少藝人因常宅在家，在臉書分享生活近況的機會也變多，先前藍心湄表示打電話叫外帶，卻因服務員聽錯，使她莫名有了「青梅姐」新稱號。本月初她在家看韓劇《如蝶翩翩》，卻因翻拍畫面讓網友意外揪出身家15億的她竟然看盜版，消息曝光，藍心湄火速致歉，寫下：「對不起對不起，阿娘喂！有網友告訴我了，妹妹已換這個了，對不起對不起，嚇死我了。」

藍心湄打趣自曝接種疫苗後副作用。（圖／翻攝自藍心湄 Hsin-Mei Lan臉書）

據《三立新聞網》報導，藍心湄一家早在4月就預約接種疫苗，因故被通知延期，當時高齡75歲的藍心湄媽媽淡定說沒關係，願意讓給更需要的人，還直言：「像我這種沒有用的人排在最後打，先給有用的人打吧！」而藍心湄則自嘲聽了媽媽的話，「像在噹我跟妹妹沒用一樣」。

昨藍心湄在臉書發文，已接種完第一劑疫苗，昨進棚錄《女人我最大》，笑說藍媽虧她：「又不是要去比賽，緊張個屁啊」，而她打完疫苗沒感覺多大副作用，還跟風玩起「萬磁王」的遊戲，但吸湯匙沒成功，律師李怡貞回：「心湄姐，現在就算沒感覺也都還是硬要說自己多少有些頭暈想吐，才是AZ認證的年輕人啦」，藍心湄表示：「我有一點食量變大，算嗎？」其他網友則回：「我兒子說我是疫苗認證的老人！哭笑不得！」、「跟妳一樣，胃口大開」、「我跟好幾位同事都有感耶！打完AZ超餓」、「我今天早上8:30吃完一碗白飯去打，真的10:30就餓了欸」。

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