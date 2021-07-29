貿易戰牽動全球供應鏈重組步調，我國加快在美國、東協及歐洲之投資布局，2020年該地區投資占總投資比重分別為23.7％、15.0％及8.9％，均較2011年明顯提升；對陸投資額比重則由2011年79.5％降至2020年33.3％，下降的趨勢相當明顯，也代表台商逐漸分散海外投資地。

經濟部統計處29日公布，當前經濟情勢概況。受疫情影響，跨國企業對投資持謹慎態度，2020年外人直接投資（FDI）大減34.7％，其中對東協、印度投資比重升高，2020年各占13.6％、6.4％，較2017年增加4.2個、4.0個百分點；我國因疫情管控得宜，2020年流入FDI為88億美元，歷年次高，占比升至0.9％。

統計處也發現，我國外銷訂單生產配置出現變動。據外銷訂單海外生產實況調查統計，2020年以外銷為主之國內企業中，已有28.3％採全球布局生產或採購模式，較2017年之27.2％增加1.1個百分點。

2020年在中國大陸及香港生產比重為45.5％，與2017年相比下降2.7個百分點，取而代之的是鄰近東協和美歐等地區，其中東協較2017年提高1.3個百分點，在東協生產比率創新高，而美、歐各升0.9個、0.8個百分點

2020年在中國大陸及香港生產之貨品，有22.3％在當地銷售，銷往美國貨品之比率由2018年26.9％降至2020年25.7％，減少1.2個百分點，在中國大陸生產銷往美國比率逐年減少。而客戶要求及成本低是在陸生產主要是以「配合客戶要求」占53.8％、「生產成本低廉」占50.1％最高。