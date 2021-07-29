台股揮別昨日重挫陰影，今（29）日呈現強勢彈升行情，加權指數開高彈回季線上，櫃買指數也開高反彈走勢，持續朝收復月線關卡邁進，鈺創、晶宏等半導體以及譜瑞-KY、信驊等高價位的上櫃中小型股多呈現反彈行情。

昨日重挫的中小型股，今日在短線買盤搶進下，呈現大幅彈升走勢，包含鈺創、晶宏、旺矽、振曜、驊訊、威剛、世界、點序、立敦、典範等半導體、網通及電子零組件等電子股強勢上攻，另高價電子股信驊、譜瑞-KY、力旺、昇佳電子、金麗科、弘塑等也在買盤簇擁帶量上揚，帶動市場買氣，推升櫃買指數反彈高檔震盪格局。

大展投顧總經理賴建承指出，近期多家美股及台股科技公司對第三季展望成長性保守，加以陸、港股走弱，衝擊28日台股再跌破季線及留長下影線，櫃買指數也跌破月線，29日盤勢為反彈格局，櫃買市場後市觀察矽晶圓、PA、IC設計及高價股等指標類股表現，也攸關櫃買指數能否反彈站穩月線上。

昨日的三大法人合計買超上櫃股票15.18億元，主要是外資逢低大舉買超32.87億元，外資買超前十大上櫃股，欣銓（6655張）、台半（6076張）、漢磊（4806張）、聚和（2972張）、網家（2370張）、中美晶（2264張）、威剛（1793張）、榮剛（1661張）、南仁湖（1583張）、旺玖（1491張）等，29日維持交投活絡。