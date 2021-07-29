晶圓代工大廠聯電（2303）第二季營收509.08億元，毛利率31.3％、每股純益0.96元，優於預期，法人指出，尤其聯電第三季毛利率預期約在35％左右，同樣超越市場觀點，高盛證券基於聯電前景亮眼，一口氣將推測合理股價拉高至前無古人的102.8元，外資圈首見三位數目標價。

高盛證券指出，因晶圓代工產能供應吃緊，看好聯電未來幾季單位售價將再上層樓，預期聯電毛利率將保持擴張步伐。因營運表現大幅進化，聯電股東權益報酬率（ROE）也會從2000～2019年的4％左右，高速飆升到2021年的19.3％，以及2022年的23.2％。

就評價面來看，考量聯電2022年的ROE達23％以上水準，股價淨值比卻只有二倍，相比同業如台積電的28％與六倍、世界的31％與五倍、中芯國際的3％與1.5倍、華虹半導體的5％與2.7倍，高盛認為聯電的評價極具吸引力。同時，聯電近年亦持續強化環境保護、社會責任、公司治理（ESG）的耕耘，高盛將聯電納入「亞太區優先買進名單」。